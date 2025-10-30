Pink-it la Camera di Commercio di Palermo ed Enna s’illumina di rosa per celebrare l’innovazione e lo sport

Anche la Camera di Commercio aderisce al progetto “PINK-IT”, promosso dal “Palermo FC” per i suoi 125 anni di vita, che coinvolge la città di Palermo e numerose istituzioni pubbliche e private in un’unica grande idea: colorare Palermo di rosa. I 15 piani dell’edificio di via Emerico Amari, sede della Camera di Commercio, ieri sera, si sono tinti di rosa per celebrare e promuovere il Punto impresa digitale ed il progetto “La Camera del Futuro – Burocrazia Zero”.

“Le attività di impresa legate al mondo dello sport, e nel caso specifico il mondo del calcio – dice il presidente Alessandro Albanese – impegnano tutti i settori economici in maniera trasversale e, quindi, sono centinaia di migliaia le imprese che prestano la loro attenzione ed investono in questi settori”.

“Se si pensa al numero di sostenitori, che in Italia superano i 2 milioni e nel mondo arrivano a quasi 6 milioni – aggiunge il segretario generale Guido Barcellona – si comprende come questo evento rappresenti una vetrina ideale per il Punto Impresa Digitale per promuovere i propri servizi gratuiti a vantaggio delle imprese e per mostrare i risultati ottenuti nel campo della digitalizzazione ed innovazione tecnologica anche nello svolgimento dei servizi camerali sempre più fruibili in rete anche da device mobili”.

La Camera di Commercio Palermo Enna, accogliendo l’invito del “Palermo FC”, ha deciso di partecipare alla festa che coinvolge la città, i tifosi, le istituzioni, i partner del club, le attività commerciali.

“Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna – spiega il presidente Albanese – è lo strumento operativo del sistema camerale dedicato a supportare la trasformazione digitale delle imprese e a diffondere la cultura dell’innovazione tecnologica e sostenibile sul territorio, attraverso attività di formazione, orientamento e supporto operativo. Il PID – sottolinea Albanese – accompagna imprese, startup e professionisti nell’adozione di tecnologie 4.0 e nella transizione verso modelli più competitivi, responsabili e sostenibili”.

L’iniziativa congiunta, tra il mondo istituzionale e quello sportivo, mira a diffondere la cultura dell’innovazione, della sostenibilità e dell’impresa responsabile, valorizzando al contempo l’immagine e le attività del Palermo F.C. e della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. “L’obiettivo – conclude Barcellona – è favorire la diffusione di competenze tecnologiche, gestionali e innovative per la crescita del sistema economico territoriale, riconoscendo il Palermo FC come una delle principali realtà sportive e imprenditoriali del territorio, impegnata nello sviluppo di iniziative orientate all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano e sociale”.