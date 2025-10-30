Meteo Sicilia di venerdì 31 ottobre

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità associata a piogge e temporali sparsi, anche intensi su settori interni e zone orientali. In serata ancora fenomeni poi graduale miglioramento ma sempre con nuvolosità irregolare.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge su Liguria e tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con residue piogge al Nord-Est. In serata e nella notte tempo per lo più asciutto ma con ancora cieli nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con anche locali schiarite. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e nubi basse sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali piogge in arrivo anche su Basilicata e Puglia meridionale. In serata residui fenomeni tra Sicilia e Calabria, asciutto altrove con molti addensamenti e maggiori schiarite su Sardegna e Campania.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Centro-Sud ed in rialzo sul resto d’Italia.

