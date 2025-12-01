Piano Battaglia pronta per la stagione invernale: un progetto di destagionalizzazione

Piano Battaglia, frazione del comune di Petralia Sottana, si prepara ad affrontare la stagione invernale nonostante le temperature ancora miti. Le previsioni indicano che nelle prossime settimane arriveranno le prime nevicate ad alta quota e gli impianti di risalita saranno pronti ad accogliere i visitatori grazie a interventi di manutenzione già avviati.

La società partecipata della Città Metropolitana di Palermo, Palermo Energia, ha completato l’assunzione di cinque macchinisti e tre capiservizio che garantiranno la gestione e la manutenzione degli impianti per tutta la stagione. L’organizzazione del personale ha superato diversi ostacoli burocratici grazie al confronto con gli uffici della Città Metropolitana, assicurando così la piena operatività degli impianti.

Il progetto per sciare tutto l’anno

L’obiettivo di Palermo Energia è destagionalizzare Piano Battaglia, trasformando il sito in una meta turistica accessibile anche fuori dalla stagione della neve. Un progetto basato sul prodotto di Neveplast, un’azienda di Bergamo che realizza piste in plastica per sciare anche d’estate, come quella installata sul tetto del termovalorizzatore di Copenaghen. A tal fine è allo studio un progetto da quasi 2,2 milioni di euro per la realizzazione di due piste sintetiche realizzate con materiali innovativi che permettono di sciare anche d’estate. Il piano potrebbe essere esteso includendo i quattro sentieri presenti nell’area, utilizzabili per trekking e ciclismo, ampliando così le possibilità di attrazione turistica durante tutto l’anno.

La collaborazione con i sindaci del territorio è costante e mira a rilanciare Piano Battaglia come destinazione turistica di riferimento. Con la preparazione degli impianti e lo sviluppo di nuove infrastrutture, la frazione di Petralia Sottana punta a farsi trovare pronta non appena arriveranno le prime nevicate.