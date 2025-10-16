Palermo si ferma per l’ultimo saluto a Paolo Taormina: funerali alle 10.30 in Cattedrale

Si terrà alle 10.30 di oggi, giovedì 16 ottobre, nella Cattedrale di Palermo, il funerale di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso davanti al locale della sua famiglia. La città si prepara a fermarsi per accompagnare il ragazzo nel suo ultimo viaggio, in un clima di dolore e commozione collettiva.

Il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino: le bandiere saranno a mezz’asta e, mentre le campane della Cattedrale suoneranno a lutto, le attività commerciali abbasseranno le saracinesche e il lavoro si fermerà per dieci minuti. Anche scuole e associazioni sospenderanno le attività per stringersi attorno alla famiglia Taormina.

Un gesto simbolico arriverà anche dal porto: le navi ormeggiate emetteranno un triplice fischio di sirena, segno di cordoglio e vicinanza.

Intanto, resta in carcere Gaetano Maranzano, 28 anni, areo confesso dell’omicidio di Paolo. Dopo la confessione resa anche davanti al gip, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, sottolineando la “totale assenza di autocontrollo” e la pericolosità dell’indagato.

Il dolore per la morte di Paolo è palpabile anche al PalaOreto, dove per due giorni è stata allestita la camera ardente. Decine di persone hanno reso omaggio al giovane, stringendosi intorno alla madre, distrutta dal dolore, e ai familiari arrivati anche dall’estero.

Tra i presenti, anche Graziella Accetta e Antonio Domino, i genitori del piccolo Claudio, ucciso 39 anni fa, che hanno voluto esprimere solidarietà alla famiglia Taormina.

Domani, venerdì 17 ottobre, partirà da piazza Verdi un corteo studentesco promosso da scuole e università per dire “basta” alla violenza in strada. L’iniziativa sarà aperta a tutti i cittadini, alle associazioni e ai comitati che vorranno unirsi al grido di una città ferita ma unita nel ricordo di Paolo.