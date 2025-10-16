Maxi sequestro di corallo rosso nel Canale di Sicilia: oltre 700 kg bloccati dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza, grazie alla collaborazione tra il Reparto Operativo Aeronavale di Palermo e il Gruppo Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, ha condotto un’operazione in mare che ha portato al sequestro di oltre 700 kg di corallo rosso del Mediterraneo, trasportati illegalmente da tre persone residenti nel trapanese.

Un aereo delle Fiamme Gialle, inserito nel dispositivo generale a tutela dei confini doganali europei, ha individuato un’imbarcazione sospetta che navigava a velocità sostenuta nel Canale di Sicilia, diretta verso le coste del trapanese. Il Guardacoste, intervenuto prontamente, ha fermato l’unità da diporto di 10 metri al largo dell’isola di Marettimo, procedendo a un controllo accurato.

All’interno dell’imbarcazione sono stati rinvenuti 22 colli sigillati contenenti corallo rosso, per il quale gli occupanti non hanno potuto esibire alcuna documentazione commerciale. Il prelievo di questa risorsa marina è strettamente regolamentato e consentito solo in specifici periodi, a determinate profondità e da soggetti autorizzati con licenza di pesca.

Il corallo, dal valore stimato di circa 500 mila euro sul mercato all’ingrosso, è stato sottoposto a sequestro, mentre i tre individui a bordo sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e contrabbando. Il natante è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica competente, che coordina le indagini per individuare eventuali altri responsabili e ricostruire l’intera rete del traffico illegale.

Le autorità hanno sottolineato che l’operazione rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza economica e finanziaria, a tutela dei mercati e degli operatori onesti, contrastando le frodi doganali e l’introduzione illecita di prodotti a prezzi concorrenziali grazie all’evasione dei dazi.

I tre responsabili, come previsto dalla legge, sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.