Palermo, lutto cittadino per Paolo Taormina, domani i funerali in Cattedrale

Il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato per domani, giovedì 16 ottobre 2025, il lutto cittadino in memoria di Paolo Taormina, il giovane ucciso nei giorni scorsi in via Spinuzza, nel cuore del centro storico di Palermo.

Con un provvedimento ufficiale, il primo cittadino ha voluto esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera città alla famiglia del ragazzo e alla comunità profondamente scossa dall’episodio di violenza.

Per la circostanza, le bandiere saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici comunali e il sindaco ha rivolto un invito a tutti gli esercizi commerciali di Palermo a partecipare simbolicamente al momento di raccoglimento, sospendendo le attività per dieci minuti, dalle ore 10.30 alle ore 10.40, in concomitanza con l’inizio delle esequie nella Cattedrale di Palermo.

“La città si stringe attorno al dolore della famiglia di Paolo – ha dichiarato Lagalla –. La sua morte rappresenta una ferita profonda per tutti noi. Il lutto cittadino è un gesto di rispetto e di partecipazione collettiva, un segno di vicinanza e di riflessione che vogliamo condividere come comunità.”

Il feretro del giovane sarà accolto domani mattina nella Cattedrale, dove amici, parenti e cittadini potranno dare l’ultimo saluto a Paolo Taormina.