Palermo, prima sconfitta in campionato: il Catanzaro vince 1-0
Il Palermo cade per la prima volta in stagione. Al “Ceravolo” il Catanzaro si impone 1-0 grazie al gol di Cissè nel finale di primo tempo, infliggendo ai rosanero la prima sconfitta in questo campionato di Serie B.
Dopo un avvio equilibrato, i giallorossi trovano il vantaggio al 48′ con Cissè, bravo a ribadire in rete una palla vagante dopo una mischia in area. Nella ripresa il Palermo prova a reagire con gli ingressi di Brunori, Vasic e Corona, ma non riesce a trovare il varco giusto. L’occasione più clamorosa capita a Pohjanpalo, che all’84′ colpisce di testa sopra la traversa a porta praticamente sguarnita.
Il Catanzaro difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi. Per il Palermo, una battuta d’arresto che interrompe la serie positiva ma non cambia le ambizioni di alta classifica.