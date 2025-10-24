Inzaghi alla vigilia di Catanzaro-Palermo: “Partita complicata, dobbiamo restare concentrati”

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domani alle 19:30 allo stadio “Ceravolo”, Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha analizzato la partita e lo stato di forma della sua squadra ai microfoni del sito ufficiale del club.

Un Catanzaro da non sottovalutare

La sfida contro i giallorossi, reduci da due sconfitte consecutive, si preannuncia tutt’altro che facile. Il tecnico rosanero ha infatti sottolineato che la squadra calabrese, nonostante le difficoltà recenti, resta un avversario di grande valore. “Ci aspetta la solita partita dura di Serie B”, ha esordito Inzaghi. “Dobbiamo scordarci il Catanzaro che ha avuto qualche problema: resta una squadra di grande valore, con un ottimo allenatore, mio ex compagno, che ritroverò con piacere”.

Per Inzaghi, quella contro il Catanzaro è la sfida più complicata che il Palermo potesse incontrare in questo momento della stagione. Il tecnico ha messo in evidenza la qualità di alcuni dei giocatori più pericolosi dei calabresi: “Il Catanzaro ha giocatori importanti come Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti e Antonini. Basta poco per ritrovare le certezze smarrite. Noi dovremo essere bravi, concentrati e consapevoli della nostra forza”.

La forza del Palermo: umiltà e continuità

Nonostante il buon momento della sua squadra, Inzaghi ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione e di non abbassare mai la guardia. “La Serie B è un campionato equilibrato, ogni gara nasconde insidie anche per le big. Dobbiamo proseguire il nostro percorso con umiltà e convinzione. La squadra sta rispondendo bene e mostra la giusta mentalità, ma c’è sempre da migliorare”, ha dichiarato l’allenatore rosanero.

Con otto giornate di campionato alle spalle, il Palermo si trova nelle zone alte della classifica. “Abbiamo una classifica che ci permette di dipendere solo da noi, senza guardare i risultati degli altri. È un grande traguardo dopo poche giornate, ma dobbiamo continuare a lavorare per mantenerlo”, ha spiegato Inzaghi, evidenziando come il buon posizionamento non debba generare alcun tipo di rilassamento.

Il tour de force e la forza della rosa

Il Palermo è atteso da un intenso tour de force, con tre partite in una settimana. Inzaghi ha confermato che ci saranno dei cambi nella formazione, ma ha anche ribadito che tutti i giocatori sono pronti a dare il massimo. “Pensiamo una gara alla volta. È chiaro che ci saranno dei cambi, ma tutti i ragazzi hanno avuto spazio e continueranno ad averne. Questa è la nostra forza: avere venti giocatori pronti a dare il massimo”, ha sottolineato il tecnico, facendo leva sulla profondità della sua rosa.