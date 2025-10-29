Palermo travolto dal Monza al Barbera 0-3: seconda sconfitta consecutiva per i rosanero

Serata da dimenticare per il Palermo, che al Renzo Barbera incassa la seconda sconfitta consecutiva e cade 3-0 contro il Monza nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie B. A decidere l’incontro le reti di Mota (39’), Izzo (50’) e Azzi (94’).

Dopo il ko di Catanzaro, Filippo Inzaghi prova a cambiare volto alla squadra passando al 3-5-2, con Segre, Ranocchia e Gomes in mediana e la coppia d’attacco formata da Le Douaron e Pohjanpalo. Dall’altra parte Paolo Bianco conferma il suo ottimo momento di forma e schiera un 3-4-2-1 con Keita e Ciurria alle spalle di Mota.

Il Palermo parte bene e nei primi minuti tenta di imporre il proprio gioco, costringendo il Monza a ripartire in contropiede. Al 9’ Pohjanpalo sfiora il gol con un cross deviato che Thiam respinge in angolo. I rosanero creano anche al 29’ con Diakité, ma il portiere brianzolo è ancora attento.

Col passare dei minuti però la squadra di Bianco prende il controllo del match e al 39’ passa in vantaggio: Mota parte in velocità da centrocampo, supera Peda e Joronen e deposita in rete per lo 0-1.

Nella ripresa il Monza chiude i conti: al 50’ sugli sviluppi di un corner Izzo stacca di testa e raddoppia, lasciato colpevolmente solo in area. Inzaghi prova a cambiare con gli ingressi di Brunori e Corona, ma i rosanero non riescono a reagire. Il Monza controlla e nel recupero cala il tris con Azzi (94’), che approfitta di un errore in uscita della difesa palermitana.

Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio e dagli spalti del Barbera piovono fischi: per la prima volta in stagione il Palermo lascia il campo tra la delusione dei propri tifosi.