Operazione antidroga tra Vittoria e Ragusa: 14 arresti per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri della Compagnia di Vittoria e gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa stanno eseguendo una vasta operazione antidroga che ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, è il risultato di un’articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura etnea.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe organizzato una fitta rete di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti nell’area del Vittoriese e in altri centri della provincia di Ragusa, sfruttando canali ritenuti riconducibili alla criminalità organizzata.

Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in diverse abitazioni e basi logistiche del presunto sodalizio, sequestrando materiale ritenuto utile alle indagini. L’operazione rappresenta l’ennesimo colpo inferto alle organizzazioni criminali della zona, da anni al centro dell’attenzione investigativa per il crescente traffico di droga e la diffusione di armi clandestine.

La Procura di Catania, attraverso la DDA, ha sottolineato come l’indagine sia frutto di un lavoro congiunto e coordinato tra polizia e carabinieri, reso possibile da un lungo periodo di osservazioni, pedinamenti, intercettazioni e analisi dei flussi criminali sul territorio.

Ulteriori dettagli sull’operazione potrebbero emergere nelle prossime ore, mentre gli indagati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.