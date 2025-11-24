Catania, donna umiliata e picchiata davanti ai figli: 40enne arrestato

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 40 anni, catanese, accusato di avere aggredito la moglie in due distinti episodi di violenza avvenuti nell’arco di poche ore. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, che per sfuggire ai maltrattamenti si è rifugiata a casa della madre, portando con sé i due figli piccoli per metterli in salvo.

In lacrime, la donna ha contattato la Sala Operativa della Questura, raccontando di essere stata appena picchiata dal marito e di temere per la propria incolumità e quella dei bambini. Nel giro di pochi minuti, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto l’abitazione della madre, nel quartiere San Giorgio, trovando la donna con diverse ferite al volto e alle braccia.

La vittima ha riferito agli agenti di essere stata colpita dal marito con calci in varie parti del corpo, in particolare alla schiena, fino a cadere a terra. L’uomo avrebbe continuato ad insultarla e a sputarle in faccia. Approfittando di un momento di distrazione del 40enne, la donna sarebbe riuscita a spostarsi in un’altra stanza e a far uscire i figli, affidandoli alla madre per metterli in sicurezza.

L’aggressione, però, sarebbe proseguita: secondo la testimonianza, il marito l’avrebbe raggiunta nuovamente, afferrandola e continuando a colpirla. Solo l’intervento di alcuni parenti, che abitano al piano superiore e hanno sentito il trambusto, ha permesso alla donna di fuggire dall’appartamento, evitando conseguenze ancora più gravi.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima e l’ha trasportata in ospedale in ambulanza.

Nel frattempo, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione della coppia, dove hanno trovato l’uomo, descritto come visibilmente nervoso ma intento a minimizzare i fatti. Sulla base degli elementi raccolti, il 40enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice.