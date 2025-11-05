Nuova aggressione a un Centro Comunale di Raccolta, operatore investito da un uomo

Nella mattinata odierna, presso il Centro Comunale di Raccolta “Pace”, si è verificato un grave episodio di aggressione ai danni di un operatore RAP. Un utente, giunto prima dell’orario di apertura previsto per le 6.30, ha preteso di conferire i propri rifiuti in modo irregolare. Invitato dall’addetto a rispettare le regole e ad attendere l’apertura ufficiale, l’utente ha prima abbandonato i rifiuti davanti alla struttura e, dopo essere stato richiamato per il gesto, ha reagito investendo l’operatore con la propria moto all’ingresso del centro.

Il dipendente RAP, trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia, ha riportato diversi ematomi e una prognosi di sette giorni, fortunatamente senza fratture. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle Forze dell’Ordine, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona.

Il presidente della RAP, Giuseppe Todaro, esprime la “massima solidarietà all’operatore coinvolto e condanna con fermezza ogni forma di aggressione, di violenza verbale e anche di minaccia contro il personale dell’azienda, impegnato quotidianamente a servizio della cittadinanza e nel rispetto delle regole”. “Da quando è stata avviata la raccolta differenziata nel quartiere Montepellegrino, con la rimozione dei cassonetti – aggiunge Todaro – si registrano frequenti episodi di utenti che, con atteggiamenti arroganti e minacciosi, pretendono di conferire rifiuti non conformi presso il Centro Comunale di Raccolta Pace. Questi comportamenti non sono solo inaccettabili, ma vanno contrastati con decisione: il nostro personale merita rispetto e tutela e farò quanto in mio potere per difendere il diritto dei dipendenti di lavorare serenamente, senza rischiare aggressioni di alcun tipo, e il diritto dei cittadini ad avere garantito un servizio dignitoso”.