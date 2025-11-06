Scoperto a Palermo mercato ortofrutticolo abusivo nel quartiere Zisa

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito della costante attività di controllo economico del territorio, insieme a personale della Polizia Locale, hanno individuato un mercato ortofrutticolo totalmente abusivo nel quartiere Zisa.

L’operazione, condotta dai militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano con il supporto degli altri Reparti del Gruppo Palermo, ha permesso di scoprire un’area di circa mille metri quadrati adibita a mercato di frutta e verdura priva di qualsiasi autorizzazione all’esercizio di attività commerciale su suolo pubblico.

Il titolare, denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo, è stato sanzionato con una multa di 2.500 euro e segnalato per violazioni di natura fiscale. Durante l’ispezione, i finanzieri hanno identificato undici lavoratori, tutti in nero, tra cui due percettori dell’assegno di inclusione che sono stati segnalati all’INPS per la sospensione immediata del beneficio.

Nel corso dell’intervento sono state sequestrate amministrativamente 6,5 tonnellate di frutta e verdura, per un valore commerciale stimato in circa 10.000 euro, oltre a strutture e attrezzature utilizzate per la vendita. I beni alimentari sequestrati, dopo i controlli igienico-sanitari, sono stati donati ad associazioni ed enti benefici di Palermo e provincia.