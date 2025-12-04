Non accetta la fine della relazione: 39enne arrestato per stalking nei confronti dell’ex



La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un pluripregiudicato di 39 anni per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Nei giorni scorsi, l’uomo avrebbe terrorizzato la donna, presentandosi più volte davanti alla sua abitazione nel quartiere San Cristoforo per chiederle di riallacciare la relazione ormai terminata.

La situazione è precipitata in piena notte, quando la donna ha chiamato la Polizia dopo che l’ex, in preda a gelosia, avrebbe insistito per entrare in casa, dove si trovava anche il loro figlio di soli cinque anni. Gli agenti della Sala Operativa hanno subito tranquillizzato la donna al telefono e inviato una volante sul posto.

Giunti sul luogo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato la donna in lacrime, mentre raccontava dei tentativi dell’ex di forzare il suo ingresso in casa citofonando ossessivamente e minacciandola. L’uomo, secondo la ricostruzione, si sarebbe allontanato solo per tornare dopo pochi minuti, continuando con il comportamento molesto e reagendo con rabbia alla vista di un uomo ritenuto suo successore sentimentale.

L’intervento immediato della Polizia ha permesso di bloccare il 39enne, arrestato in flagranza per atti persecutori. L’uomo, la cui presunzione di innocenza resta fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

La vittima ha riferito agli agenti che, dopo la fine della relazione, l’ex era diventato ossessivamente geloso, presentandosi senza preavviso davanti casa e arrivando persino a minacciarla di morte qualora avesse permesso l’ingresso di un nuovo compagno.