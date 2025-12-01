Noemi live a Catania (3 dicembre) e Palermo (4 dicembre) con il tour teatrale e il nuovo singolo “Bianca”

È ufficialmente partito da Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, il Nostalgia Indoor Tour di Noemi la tournée con cui l’artista attraverserà alcuni dei teatri più affascinanti d’Italia, riportandola in una dimensione live più raccolta e immersiva, dove l’ascolto e il contatto con il pubblico diventano protagonisti.

Tra le tappe il tour è in arrivo in Sicilia con due appuntamenti live, il primo mercoledì 3 dicembre a Catania, Teatro Metropolitan (anticipo del concerto inizialmente previsto per il 5 dicembre). Giovedì 4 dicembre sarà la volta di Palermo con il live al Teatro Golden (già da mesi SOLD OUT).

La date siciliane, all’interno del tour prodotto da Friends & Partners, sono organizzate da Puntoeacapo.

Gli ultimi biglietti per la tappa di Catania sono disponibili sul sito puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciao tickets), su Ticketone e sui circuiti di vendita abituali.

In occasione del tour è fuori dal 21 novembre “Bianca”, il suo nuovo singolo (Columbia Records / Sony Music Italy) che sancisce un nuovo corso dell’artista. Con questo brano Noemi rinnova la collaborazione dopo “Non sono io” con Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari), autore del testo insieme a Etta – alla produzione del brano con Paga. In “Bianca”, Noemi racconta con delicatezza quel momento sospeso in cui una storia d’amore giunge al termine, tra piccole bugie che proteggono e malinconie che conservano una luce propria. Una canzone sospesa tra nostalgia e leggerezza, che segna un nuovo tassello del percorso artistico di Noemi e delle nuove avventure musicali che sta costruendo con sensibilità e consapevolezza.

Lo spettacolo che Noemi porta sul palco ha una dimensione visiva innovativa frutto del lavoro della creative director Ace Bowerman — già al fianco di artisti internazionali del calibro di Dua Lipa, Blackpink, Ed Sheeran e Bebe Rexha — che con il suo approccio scenico dona allo show un respiro internazionale. La scenografia, composta da grandi drappeggi proiettati, muta forma e colore a seconda dei brani, trasformandosi in una finestra su paesaggi e atmosfere sempre nuove. Le luci modellano lo spazio come in un film: un luogo antico, una notte di luna piena, un cielo stellato o una discoteca dai colori cangianti. Nei momenti più intimi, un’installazione luminosa avvolge il pianoforte e si anima a ritmo di musica, in un dialogo suggestivo tra suono e immagine.

Ad accompagnare Noemi sul palco una band d’eccezione composta da: Matteo Di Francesco (batteria), Gabriele Greco (basso), Luciano Zanoni (tastiere), Marco Rosafio (chitarra 1), Davide Gobello (chitarra 2) e Simona Farris (cori).

La tournée nei teatri culminerà il 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, la sua prima volta su uno dei palchi più importanti della Capitale. Il concerto-evento vedrà Noemi condividere il palco con diversi ospiti d’eccezione già annunciati, tra cui Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave, insieme ad altri nomi che verranno svelati prossimamente.

Info e biglietti disponibili su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

RDS è radio partner ufficiale del tour.