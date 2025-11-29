Mondello, società Italo-belga replica alla Regione: “Procedimento di decadenza ingiustificato”

La società Italo-belga che gestisce in concessione parte della spiaggia di Mondello, a Palermo, ha espresso forte disappunto in merito all’avvio del procedimento di decadenza da parte degli uffici della Regione Siciliana, basato sulle conclusioni della commissione regionale antimafia. In una nota, l’azienda sottolinea come alle attività economiche interessi il rispetto della legge e dei diritti, e non interpretazioni o suggestioni.

Secondo la società, la vicenda è resa ancora più incomprensibile dal fatto che la stessa relazione della commissione evidenzi come il ministero dell’Interno, con comunicazione del 24 gennaio 2024, non abbia riscontrato cause di decadenza, sospensione o divieto nei confronti della Mondello Immobiliare Italo Belga. La nota esprime quindi sorpresa e incredulità per la discrepanza tra il parere ministeriale e le conclusioni della commissione regionale.

La società denuncia inoltre una campagna di delegittimazione che, a suo avviso, ricade sulle circa 250 famiglie coinvolte nelle attività legate alla spiaggia. Presentare il procedimento come un’operazione di “liberazione” della spiaggia, soprattutto alla vigilia dell’avvio delle procedure di gara previste per legge entro il 2027, è considerato dall’azienda un uso propagandistico di una questione delicata.

La Italo-belga ribadisce di aver sempre adottato misure interne di controllo, interrompendo rapporti critici e rafforzando i sistemi di verifica, per garantire operazioni libere da condizionamenti esterni. L’azienda avverte che, qualora venisse confermata la revoca della concessione sulla base di presupposti ritenuti erronei o incompleti, intende contestare il provvedimento in tutte le sedi competenti e chiedere il ristoro integrale dei danni subiti dalla società, dai lavoratori e dal territorio.

La vicenda rimane sotto stretta attenzione, mentre la Regione e la commissione antimafia proseguono nelle loro verifiche.