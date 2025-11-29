Palermo, Castello Utveggio torna a splendere. Schifani: “Lo restituiamo alla città”

Torna a splendere Castello Utveggio a Palermo e apre le porte alla città a partire dal prossimo venerdì 5 dicembre. Sono terminati i lavori di rifunzionalizzazione del complesso architettonico di stile definito neogotico siciliano o tardo-liberty, edificato tra il 1928 e il 1933 sul primo pizzo del promontorio di Monte Pellegrino, a 346 metri di altitudine. L’edificio, dopo quasi un decennio di abbandono, sarà destinato a centro congressi internazionale o nazionale di altissimo livello, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto. Il progetto finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 5,9 milioni (di cui 4,4 milioni per lavori) ha consentito in poco più di un anno di completare la manutenzione e il recupero degli ambienti, con l’adeguamento alle norme di sicurezza allo scopo di garantirne la piena fruibilità.

Questa mattina sono state presentate alla stampa le opere realizzate e le nuove opportunità offerte dall’intera struttura, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, del dirigente generale del dipartimento Cerimoniale della Presidenza Francesco Di Chiara, progettista e direttore dei lavori, del dirigente generale del dipartimento dello Sviluppo rurale Alberto Pulizzi, del dirigente generale del comando del Corpo forestale della Regione Siciliana Dorotea Di Trapani, del presidente di Amat Giuseppe Mistretta.

«Restituiamo alla città, dopo anni di ingiustificabile degrado, uno dei simboli di Palermo – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – Ho fortemente voluto fin dal mio insediamento, in continuità col precedente governo, occuparmi personalmente del futuro di questo bene di valore storico e culturale, inserendolo tra i siti presidenziali. Il completamento dei lavori e la riapertura di Castello Utveggio assume un valore ancora più simbolico per il fatto che avviene a pochi giorni dal trentesimo anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II in questo luogo, avvenuta il 23 novembre 1995, in occasione del terzo Convegno delle Chiese d’Italia. Oggi il castello è una struttura moderna e funzionale, che si prepara a diventare un importante polo culturale e turistico, pronto a ospitare eventi e convegni di alto valore culturale scientifico anche di levatura internazionale. La Presidenza della Regione sta predisponendo un apposito disciplinare di gara che stabilisca le modalità di gestione. Ma a prescindere dalla destinazione definitiva che la struttura avrà, dal prossimo venerdì la apriremo gratuitamente per tutti i weekend alla fruizione della città, con visite guidate destinate anche alle scuole».

La Presidenza della Regione ha affidato il servizio di accoglienza e visite guidate al Castello Utveggio alla Biba Tour srl di Palermo. Il venerdì sarà il turno delle scolaresche degli istituti secondari di primo e secondo grado, mentre sabato e domenica ingresso su prenotazione per tutti i visitatori, con tre turni mattutini e tre pomeridiani. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul portale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, in una pagina dedicata.

Il Castello Utveggio sarà raggiungibile esclusivamente con una navetta elettrica dedicata, messa a disposizione dall’Amat, che collegherà le falde con il sito. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto del Comune volto a valorizzare Monte Pellegrino attraverso il potenziamento della linea 812 che già collega il centro della città col Santuario.

Alla gestione e alla sicurezza del Castello contribuiranno vari rami dell’amministrazione regionale. In particolare, il dipartimento dello Sviluppo rurale si occuperà della manutenzione del verde, il Corpo forestale garantirà la vigilanza e la Sas assicurerà la copertura del servizio di portierato. Il sistema di videosorveglianza sarà collegato alla sala operativa unificata della Regione.