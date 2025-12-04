Meteo Sicilia di venerdì 5 dicembre

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sui settori occidentali e settentrionali della regione, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora precipitazioni sparse possibili sulle zone settentrionali dell’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con residue precipitazioni tra Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1000-11000 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ma ancora molte nubi specie in Pianura Padana. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi, anche basse e compatte nelle zone interne, possibili piovaschi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ampie schiarite sul versante tirrenico, ancora locali addensamenti su Marche e Abruzzo con isolati fenomeni in Appennino, neve oltre i 1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge su Puglia meridionale, settori tirrenici dalla Campania alla Sicilia sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio piogge in estensione anche alle zone interne peninsulari, migliora sulla Sardegna. In serata residui fenomeni su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove con schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola, massime stazionarie o in lieve calo salvo un lieve rialzo sul medio-alto versante tirrenico.

Www.centrometeoitaliano.it