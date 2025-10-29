Meteo Sicilia di giovedì 30 ottobre
Mattinata con nubi sparse ma tempo stabile. Al pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge in arrivo sui settori occidentali. In serata fenomeni sparsi anche di moderata intensità sul settore centro-occidentale.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino piogge sparse sulle regioni di nord-ovest, più intense su Liguria ed Appennino settentrionale. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con precipitazioni generalmente più deboli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse su Liguria Emilia Romagna e Triveneto.
AL CENTRO
Al mattino coperto su tutti i settori con acquazzoni e temporali specie sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Tirreniche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo uggioso con molte nubi in transito. Al pomeriggio poche variazioni con molte piogge attese sulla Sardegna. In serata atteso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulla Sicilia; precipitazioni nella notte anche su Calabria Ionica e Campania.
Temperature minime in aumento; massime in calo al centro e sulla Sardegna, stabili o in rialzo altrove.