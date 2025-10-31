Meteo Sicilia di sabato 1 e domenica 2 novembre

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori sud-orientali della regione. Nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di fenomeni sulle zone interne. Variabilità asciutta in serata e nottata.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione ma con nuvolosità in aumento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con isolati piovaschi tra Liguria e Piemonte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con qualche precipitazioni sui settori alpini e prealpini.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sulla Sicilia, maggiori spazi di sereno sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; più coperto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al centro-nord, stabili o in rialzo al nord; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

