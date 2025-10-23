Meteo Sicilia di venerdì 24 ottobre

Condizioni di tempo asciutto su tutti i settori nel corso della giornata con nuvolosità alternata ad ampi spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata qualche addensamento in più in transito ma si rinnovano condizioni di tempo stabile.

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali fenomeni sul Friuli e lungo l’arco alpino con neve oltre i 1200-1600 metri. Al pomeriggio residui fenomeni sul Friuli, soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a quote medie.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi cieli pienamente soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi ed ampi spazi di sereno ancora sulla Sicilia.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in lieve rialzo al Nord ed in calo sul resto d’Italia.

Meteo Sicilia di lunedì 20 ottobre

19 Ottobre 2025 Redazione

Nuvolosità e schiarite al mattino su tutta l’Isola ma con tempo asciutto. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori interni, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata con nubi sparse e schiarite.

