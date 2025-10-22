Meteo Sicilia di giovedì 23 ottobre

Al mattino locali piogge sui settori occidentali dell’Isola, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo per lo più asciutto con ampi spazi di sereno. Locali piogge nella notte sui settori settentrionali dell’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio precipitazioni che si spostano su Emilia Romagna, Trentino e Triveneto. Neve sulle Alpi occidentali dai 1800 metri circa. In serata ancora fenomeni intensi su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; residue piogge sui rilievi con neve dai 1500 metri. Migliora nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con qualche pioggia sull’alta Toscana. Al pomeriggio attesi temporali sulla Toscana e sull’alto Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata fenomeni in transito verso est con precipitazioni sparse, ampie schiarite nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito con isolati piovaschi sulla Campania, maggiori aperture su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni sparse sulla Sardegna. In serata e in nottata piogge in transito sulla Campania e sulla Calabria, migliora altrove.

Temperature minime in lieve calo su Alpi e Prealpi e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove. Massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud.

