Meteo Sicilia di sabato 25 e domenica 26 ottobre

Sabato. Nubi sparse e schiarite al mattino su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto su tutta la regione. In serata e nottata ancora tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con addensamenti in transito e spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio neve sulle Alpi dai 1700 metri, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo stabile,qualche piovasco atteso tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio maggiore nuvolosità in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata atteso un nuovo peggioramento a partire dalle regioni Tirreniche con acquazzoni e temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata ancora molte nubi in transito; attese precipitazioni tra Sardegna e Campania nella notte, invariato altrove.

Temperature minime e massime stabili o in calo al nord, in lieve rialzo al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it