Meteo Sicilia di mercoledì 3 dicembre

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata peggiora con piogge in arrivo su zone settentrionali e orientali dell’Isola, più asciutto altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata precipitazioni in estensione su Emilia Romagna e Lombardia, neve sulle Alpi oltre gli 800-1100 metri, anche fin verso i 600-700 metri sul basso Piemonte.

AL CENTRO

Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con assenza di piogge sia al mattino che al pomeriggio, ma con molta nuvolosità bassa e compatta sul versante adriatico e parzialmente nuvoloso sul versante tirrenico. Tra la serata e la notte qualche pioggia in arrivo sul versante tirrenico, specie sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sulla Sardegna e locali fenomeni anche sui settori meridionali di Puglia e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, localmente anche molto intensi.

Temperature minime in lieve aumento al Nord e sulle Isole Maggiori ed in lieve calo al Centro-Sud, massime in rialzo salvo una lieve flessione negativa al Sud e al Nord-Ovest.

