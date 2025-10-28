Meteo Sicilia di mercoledì 29 ottobre

Condizioni di tempo asciutto su tutti i settori nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata e nottata ma con più addensamenti in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con locali piogge al Nord-Ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento e con precipitazioni sparse anche sulle Alpi occidentali, ma neve solo a quote alte. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la notte cieli prevalentemente nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali in arrivo tra Toscana e Alto Lazio, anche intensi sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, velature sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge sui settori occidentali, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata atteso un graduale aumento della nuvolosità ma con tempo ancora asciutto.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud e sulle Isole, massime stabili o in calo al Nord ed in rialzo sul resto d’Italia.

