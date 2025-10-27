Meteo Sicilia di martedì 28 ottobre
Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle zone nord-orientali della regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio qualche addensamento in formazione sui rilievi alpini, nessuna variazione altrove. In serata attese velature in transito ma senza fenomeni associati. Nuvolosità in progressivo aumento nella notte.
AL CENTRO
Cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni attese in serata, mentre nella notte nuvolosità in arrivo a partire dai settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino isolate precipitazioni attese sullo stretto, ampie schiarite sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio non sono previsti grossi cambiamenti con nuvolosità persistente sulla Calabria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.