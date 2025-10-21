Meteo Sicilia di mercoledì 22 ottobre

Tempo instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni sparsi sui settori occidentali e settentrionali dell’Isola, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con maggiori spazi di sereno in arrivo.

NAZIONALE

AL NORD

Molta nuvolosità in transito su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con piogge su Alpi occidentali, tra Liguria ed Emilia Romagna e sui settori costieri di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più nuvolosi e piogge tra Liguria di Levante e Romagna e sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali con piogge sparse sul versante tirrenico, anche intense sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge anche sulle Marche.In serata e nella notte ancora molte nubi e residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Sicilia e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni anche sulla Sardegna, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici.

Temperature minime stabili o in rialzo salvo una lieve flessione su Sardegna e Triveneto, massime in generale rialzo da Nord a Sud.

