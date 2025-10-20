Meteo Sicilia di martedì 21 ottobre

20 Ottobre 2025 Redazione

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, deboli piogge possibili nel pomeriggio sulle zone meridionali. In serata e nottata precipitazioni sparse in arrivo sui settori occidentali e settentrionali dell’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni su Emilia-Romagna e Triveneto. Al pomeriggio ancora cieli coperti ovunque con piogge relegate a Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi settori.

AL CENTRO

Cieli coperti sia al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse a carattere moderato. In serata precipitazioni in esaurimento; nella notte qualche fenomeno atteso sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, coperto tra Molise e Campania. Al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata; qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori. In serata e in nottata ancora piogge sulle regioni peninsulari e localmente sulle isole maggiori.

Temperature minime in rialzo; massime in lieve calo al centro, stabili o in aumento sul resto della penisola.

