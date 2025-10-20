Meteo Sicilia di martedì 21 ottobre

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, deboli piogge possibili nel pomeriggio sulle zone meridionali. In serata e nottata precipitazioni sparse in arrivo sui settori occidentali e settentrionali dell’Isola.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni su Emilia-Romagna e Triveneto. Al pomeriggio ancora cieli coperti ovunque con piogge relegate a Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi settori.

AL CENTRO

Cieli coperti sia al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse a carattere moderato. In serata precipitazioni in esaurimento; nella notte qualche fenomeno atteso sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, coperto tra Molise e Campania. Al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata; qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori. In serata e in nottata ancora piogge sulle regioni peninsulari e localmente sulle isole maggiori.

Temperature minime in rialzo; massime in lieve calo al centro, stabili o in aumento sul resto della penisola.

