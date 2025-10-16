Zen 2, operazione antidroga dei Carabinieri: cinque arresti per spaccio e resistenza

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un’importante operazione nel quartiere Zen 2 a Palermo, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato all’arresto di cinque persone e al sequestro di droga, armi e denaro contante.

Coppia di coniugi coinvolta nello spaccio

Tra gli arrestati una coppia di coniugi – 69 anni lui e 67 lei – sorpresi in flagranza di reato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma da fuoco. Durante la perquisizione domiciliare, effettuata con il supporto dei cani antidroga e antiesplosivo Ron e Vera, i Carabinieri hanno rinvenuto quasi 80 grammi di cocaina in pietra, già suddivisa per la vendita al dettaglio, oltre a una pistola a tamburo con matricola abrasa completa di sei cartucce, nascosta in cucina. Sequestrati anche circa 1.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

L’operazione ha però subito momenti di forte tensione. Durante la perquisizione, oltre 100 persone si sono radunate nelle aree comuni del padiglione, cercando di ostacolare i Carabinieri con minacce, insulti e aggressioni fisiche. Tre palermitani di 45, 34 e 33 anni sono stati arrestati per resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo essersi scagliati contro i militari, provocando ferimenti tra gli operatori.

Intervento coordinato delle forze dell’ordine

Grazie al rapido coordinamento tra le forze dell’ordine, inclusi gli interventi delle volanti della Polizia di Stato, la situazione è stata rapidamente contenuta. I responsabili dell’aggressione sono stati identificati e bloccati, evitando ulteriori escalation e garantendo la sicurezza dei Carabinieri impegnati nell’attività.

Al termine delle perquisizioni, tutto il materiale sequestrato – droga, arma e contanti – è stato acquisito e la cocaina è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito, necessarie per confermare quantità e purezza della sostanza.

Convalida degli arresti e misure cautelari

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato tutti gli arresti. Ai tre palermitani accusati di resistenza e aggressione sono stati applicati gli arresti domiciliari, mentre per la donna della coppia di coniugi è stato disposto l’arresto domiciliare con braccialetto elettronico. L’uomo, invece, è stato rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare.

L’operazione nel quartiere Zen 2 sottolinea l’importanza di interventi mirati al contrasto dello spaccio, soprattutto in contesti ad alta densità abitativa e con forte presenza di fenomeni criminali. Il coordinamento tra reparti specializzati e le unità cinofile si è rivelato determinante per il successo dell’attività.

Il blitz rappresenta anche un messaggio chiaro alla comunità: le forze dell’ordine sono attive e pronte a intervenire in situazioni critiche. Garantire sicurezza, legalità e tutela dei cittadini resta una priorità, soprattutto in quartieri dove il traffico di droga può avere impatti significativi sulla vita quotidiana degli abitanti. Le indagini continuano per accertare eventuali collegamenti e reti di spaccio attive nell’area, così da prevenire nuovi episodi criminali e rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio, mantenendo alta l’attenzione su fenomeni di illegalità che minacciano la sicurezza dei cittadini.