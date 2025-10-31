Marsala, abusa di una donna e le ruba gioielli e computer: 25enne indagato

È accusato di violenza sessuale e furto un 25enne italiano di origini colombiane che lo scorso 21 maggio a Marsala avrebbe abusato di una donna di 50 anni, anche lei di origine straniera, che lo aveva chiamato per ricevere aiuto nelle pulizie all’interno di un appartamento.

La Procura di Marsala ha notificato al giovane l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 25enne, dopo la violenza, avrebbe sottratto dalla casa oggetti preziosi e un computer.

L’episodio si sarebbe verificato mentre il figlio ventenne della vittima era momentaneamente uscito dall’abitazione, lasciando la madre sola con il ragazzo. Al suo rientro, ha sorpreso l’uomo mentre stava abusando della donna e ha immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. L’aggressore era già fuggito, ma è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L’indagato è già noto alle forze dell’ordine: ha precedenti per rapina, estorsione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Per quest’ultimo reato era già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima.