Palermo, sequestrati 550 grammi di droga a Buonfornello: arrestato un uomo

Nel corso di un’operazione di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato complessivamente circa 550 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, nei confronti di un cittadino italiano residente nella provincia di Palermo.

L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Termini Imerese, durante i controlli di routine sul traffico veicolare presso lo svincolo autostradale di Buonfornello, con il supporto delle unità cinofile.

I cani antidroga MINDY e METÌ hanno segnalato la possibile presenza di droga all’interno di un’autovettura diretta a Palermo. L’accurata perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosti in un’intercapedine, circa 500 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, confezionati in involucri di plastica e pronti per essere immessi sul mercato, con un guadagno illecito stimato di diverse migliaia di euro.

La sostanza è stata sequestrata, mentre il responsabile, sentita l’Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo della provincia di Palermo attuato dalla Guardia di Finanza per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, principale fonte di finanziamento del crimine, anche organizzato.