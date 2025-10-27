L’unico gratta e vinci vincente 7 volte su 10: i tabaccai lo tengono sempre nascosto per non farvelo vedere

Questo è l’unico dei gratta e vinci che è fortunato 7 volte su 10, i tabaccai nemmeno te lo fanno vedere, devi chiederlo tu.

Grattare un foglietto e scoprire che la propria vita è letteralmente è cambiata, questo in fondo è il sogno di tutti coloro che tentano la fortuna di tanto in tanto. Perché in fondo, anche se siamo abituati a lavorare in maniera costante per riuscire ad ottenere dei risultati e una vita qualitativamente migliore, un colpo di fortuna ce lo meritiamo proprio tutti.

Pochi numeri e tanta fortuna, solo questo ci vuole, per riuscire a cambiare radicalmente il corso della propria vita e della propria quotidianità.

Certo, non è semplice come possiamo immaginare, non tutti i gratta e vinci ci offrono la stessa possibilità di vincere. A dirci tutto questo sono le statistiche e nulla di più, perché anche se si parla di fortuna e di una ruota che gira, ci sono numeri che vanno oltre.

Insomma, sì, comprando un gratta e vinci piuttosto che un altro, si avrebbero maggiori possibilità di cambiare la propria vita.

Il gratta e vinci con maggiori possibilità

Il web ci offre una visione migliore di quelle che sono le possibilità che un gratta e vinci sia più vincente degli altri. Nel corso degli anni, in commercio sono stati lanciati un gran numero di biglietti, o ognuno con numeri diversi, con grafiche veramente accattivanti affinché i più fortunato degli intraprendenti, riuscì a trovare il biglietto che gli cambiasse veramente la vita. Ovviamente occorre sottolineare come non ci sono solo vincite miliardarie, ma anche piccole, con vittoria di appena 5 o 10 €, ma questo non vuol dire che vangano meno.

Qualcuno crede che i biglietti che costano più, siano in grado di dare maggiori possibilità di vittorie importanti, ma siamo certi che sia così? Mentre tutti si chiedono quindi, quale biglietto vincente comprare, i numeri ci dicono la verità.

Ecco la verità

100 sono i giochi a disposizione e online ne escono 2 nuovi ogni mese, insomma, semplice comprendere come ci sia veramente l’imbarazzo della scelta. Quasi 18 milioni di euro è l’importo che nel 2024 è stato vinto.

Il Gratta e vinci online più vittorioso è Gioca più numerissimi, al secondo posto invece c’è Super Gold e ai piedi del podio abbiamo Multiplier Vaults. Insomma, questi i biglietti da acquistare se si vuole avere maggiori possibilità di vittoria. Ma ovviamente, ce ne sono veramente molti tra cui scegliere.