Pensioni, “Siamo spiacenti, a novembre niente assegno”: dovete farne a meno | Non c’è modo di cambiare le cose

Sembra proprio che l’INPS abbia preso una decisione definitiva, a novembre niente assegno per i pensionati, le cose non cambieranno.

Cattive notizie per i pensionati, nel mese di novembre gli assegni non arriveranno e non c’è alcun modo di tornare indietro. Una situazione deve essere spetta a essere piuttosto difficile da sostenere.

Come se non fosse già difficile la vita di tutti i pensionati, che devono fare i conti con assegni piuttosto ridotti, ecco che ci mette lo zampino all’Inps che prendono una decisione epocale. Eppure nel mese di dicembre si aspetta la tredicesima per buona parte di loro, cosa succede in questo novembre?

Sappiamo bene quanto le pensioni siano un argomento particolarmente sentito per tutti gli italiani, tra coloro che già hanno accesso all’assegno e coloro che invece ci stanno ancora lavorando.

Se fino a oggi il problema erano gli importi troppo bassi, il mese di novembre si potrebbe aprire con qualcosa di ancora maggiore.

Pensioni e preoccupazioni

L’Italia preoccupa sotto ogni punto di vista. Coloro che ancora lavorano poggiano lo sguardo preoccupato nei confronti della stretta fiscale sempre più imponenti, i pensionati invece pensano alle loro pensioni che non riescono a scavallare quell’importo minimo che tutti vorrebbero. I 1000 € sono veramente un miraggio e purtroppo al momento nessuno riesce a garantire che essi possano essere goduti. Ogni singolo anno in cui si discute la legge di bilancio, si spera che i nostri politici siano al grado di mettersi d’accordo su tale aspetto, salvo poi non riuscire a trovare la soluzione perfetta.

Questi sono i motivi per cui ogni notizia che parla di pensione fa veramente clamore. Intanto, però, si guarda mese per mese e mentre molti possono controllare già l’importo che otterranno nel prossimo cedolino, qualcuno fa i conti con la notizia che i pagamenti non avverranno.

Ecco tutta la verità

Quello che state leggendo non è un testo dell’orrore adatta ad Halloween, nessun assegno verrà trattenuto nel mese di novembre salvo casi particolari che noi stiamo qui a discutere. Quello di cui si parla è che il primo e 2 novembre, sarà festa proprio per questo motivo si provvederà al pagamento dei cedolini solo il 3 novembre.

Insomma, un piccolo slittamento che non è dovuto a nessun provvedimento in particolare, semplicemente il calendario che rema contro i pensionati che dovranno aspettare qualche giorno in più per ottenere i loro soldi. Quindi per questa volta niente di allarmante.