Ma quali termosifoni, uso il trucco dei norvegesi: con 10 euro riscaldo la casa per tutto l’inverno | Con 0 gradi fuori sto a mezze maniche

Altro che termosifoni, i norvegesi si riscaldano con appena 10 euro, con zero gradi fuori si può comunque stare bene.

Ebbene sì, è inutile girarci intorno, l’inverno sta per arrivare e le temperature stanno scendendo gradualmente. Proprio in queste ore in Italia è scoppiata la corsa ad accendere i termosifoni. Dal 15 di questo mese sarà possibile farlo senza incorrere in possibili sanzioni quindi i più freddolosi potranno essere accontentati.

Però, a tutto questo si contrappone la spesa da sostenere proprio per riuscire a riscaldare il proprio ambiente domestico. Le bollette sono sempre più alte e i consumi sono difficili da controllare. Qualcuno cerca delle soluzioni alternative per riuscire a riscaldare la casa senza spendere la fortuna.

E se il consiglio giusto ci arrivasse proprio dai paesi in cui il freddo è veramente insistente per tutto l’inverno?

Dal nord Europa ci spiegano come è possibile procedere, con una spesa minima di 10 € per mantenere tutta l’abitazione confortevole e perfettamente riscaldata senza dover pagare bollette esorbitanti.

Il segreto del calore nordico: come si vive al caldo con 0 gradi fuori

Se hai visitato la Norvegia o la Svezia, sai benissimo che il freddo lì è estremo. Eppure le case riescono a essere sempre perfettamente calde e accoglienti, ma ciò che meraviglia è che tutto questo non dipende dai termosifoni accesi in giorno e notte che sarebbero causa di bollette astronomiche. Questa abitudine piuttosto l’abbiamo noi, che spesso non rispettiamo gli orari e le indicazioni fornite dai comuni affinché ci sia un minore inquinamento proprio per l’utilizzo dei termosifoni.

Nei paesi scandinavi non si spreca energia ma la si produce e si utilizza in maniera circolare. L’obiettivo che ci si estremamente semplice, riuscire ad ottenere il massimo comfort con il minimo impatto ambientale. Ci sono abitazioni ad esempio che in Svezia sfruttano i piedi trasparenti, collegati a sistemi di accumulo termico, che siano in grado di fornire calore per l’abitazione intera.

Il trucco dei norvegesi: l’acqua che riscalda tutta la casa

In Norvegia buona parte delle abitazioni si possono riscaldare grazie all’acqua, non quella dei termosifoni, ma l’energia idroelettrica prodotta dai fiumi e dai bacini naturali del Paese. La Norvegia, infatti, produce quasi tutta la sua energia elettrica attraverso impianti idroelettrici: un sistema completamente rinnovabile che consente di alimentare pompe di calore ad altissima efficienza. Queste pompe sfruttano l’aria o l’acqua del suolo per estrarre calore naturale, riscaldando l’abitazione con un consumo minimo.

Un risultato veramente sorprendete, con meno di 10 euro al mese la famiglia mantiene la temperatura costante, nonostante il freddo esterno. Insomma un metodo innovativo, in grado di cambiare la vita di molti.