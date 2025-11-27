Meteo Sicilia di venerdì 28 novembre

Nuvolosità in transito su tutta la regione nel corso della giornata con locali piogge su settori occidentali e settentrionali dell’Isola, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sulle zone settentrionali, più asciutto altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli ancora soleggiati. In serata e in nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in transito in arrivo da ovest. Possibili locali nevicate sulle Alpi di confine oltre i 1300 metri.

AL CENTRO

Al mattino residui fenomeni in Abruzzo con neve fino ai 700-800 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con ampie schiarite sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ancora degli addensamenti in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 900-1000 metri, stabile con ampie schiarite su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte tempo in miglioramento, residui fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve calo al Sud e stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori.

