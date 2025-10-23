Lavardera convocato dalla Commissione Antimafia sui fondi PNRR: “Metterò tutti i documenti nelle mani della Commissione”

Il deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, Ismaele La Vardera, è stato contattato dalla Commissione nazionale antimafia per essere audito nell’ambito del comitato dedicato ai fondi del PNRR e agli appalti pubblici. L’audizione si terrà a Roma il prossimo 5 novembre e sarà presieduta dal senatore Raul Russo.

«Avrò modo di portare tutti i documenti in mio possesso mettendoli in mano alla suddetta commissione in piena collaborazione – ha dichiarato La Vardera –. Questo dimostra che le nostre azioni oltre che mediatiche sono sostanziali e vengono affrontate nelle sedi istituzionali competenti».

Il deputato ha poi lanciato una frecciata a chi, nelle scorse ore, aveva minimizzato la portata delle sue denunce: «Fa riflettere come un politico locale fino a qualche ora fa ha avuto modo di dire che di queste cose se ne deve occupare la magistratura. Evidentemente l’autorevole commissione, composta persino da colleghi del suo stesso partito, non la pensano così. Ma questo poco importa, oggi ciò che conta è che venga fatta chiarezza davanti ad una vicenda che per troppi anni in tanti hanno fatto finta di non vedere».

La Vardera ha spiegato di essere consapevole della delicatezza del momento e della rilevanza del passo compiuto: «Sono consapevole che il livello si alza e che i tasti toccati sono delicatissimi, ma non posso e non voglio fermarmi nel rispetto del mandato parlamentare che mi avete affidato. Non nego che forse girarmi dall’altra parte poteva essere la soluzione più comoda, ma ho deciso di affrontarla con il cuore, con la testa e con le mani perché anche per questo siamo pagati: fare il nostro dovere, nulla di più».

Nel suo intervento, il deputato ha anche voluto ringraziare chi ha contribuito a far emergere il caso: «Ringrazio Massimo Giletti e la sua squadra che per primi hanno creduto in questa vicenda, e Salvo Palazzolo di Repubblica Palermo che ha fatto emergere il dato inquietante della Gm Edil, che avrebbe ricevuto soldi del PNRR nonostante ancora non sia iscritta nella white list della Prefettura, e nonostante tra i propri dipendenti figuri proprio il boss Bartolo Genova».

Con l’audizione del 5 novembre, il caso approda dunque in una delle sedi più autorevoli della Repubblica. Un passaggio che segna un punto di svolta nella battaglia di La Vardera per la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici e nel contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti.