Esplosione a Palermo sotto casa di Ferrandelli. Schifani “Gesto vile e inaccettabile”

Un’esplosione, presumibilmente di una bomba carta, è stata avvertita nella serata di ieri sotto l’abitazione di Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale all’Emergenza abitativa: non ci sono feriti né danni a persone o cose, ma il boato è stato forte e ha messo in agitazione i residenti.

Poche ore prima, Ferrandelli aveva guidato le operazioni di sgombero di un immobile occupato abusivamente in via Bronte e tenuto in pessime condizioni, al fine di favorirne l’assegnazione a una famiglia nella graduatoria per l’emergenza abitativa: le persone sfrattate avrebbero, per tutta risposta, devastato l’appartamento per poi appiccare il fuoco in un diverso momento.

Il Presidente Schifani: “La Regione stanzierà le risorse per ripristinare l’appartamento vandalizzato”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime la più ferma solidarietà e vicinanza all’assessore comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, per il grave atto intimidatorio subito. “Si tratta – dice – di un gesto vile e inaccettabile che condanniamo con decisione. La Sicilia non arretrerà di un passo nel percorso di legalità e di tutela dei diritti dei cittadini onesti. Ferrandelli sappia che le istituzioni sono al suo fianco e non sarà lasciato solo”.

“Siamo qui per affermare la presenza delle Istituzioni al fianco delle persone del quartiere che indirettamente hanno subito questa forma di violenza. Stanzieremo le somme necessarie per il ripristino dell’appartamento affinché possa, nel più breve tempo possibile, essere assegnato dal Comune di Palermo a chi ne ha legittimamente diritto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, durante il sopralluogo che ha svolto questa mattina nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, dove un appartamento di via Bronte, destinato a diventare un alloggio popolare, è stato vandalizzato e dato alle fiamme dagli occupanti abusivi che erano stati sfrattati il giorno prima.