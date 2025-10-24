Calenda: “Proporremo commissariamento della Regione Sicilia”. Schifani: “Parliamo di cose serie”

Scontro politico tra Carlo Calenda e Renato Schifani sulla gestione della Regione Siciliana. Il leader di Azione, in visita a Catania per un incontro sul Mediterraneo, ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per quanto riguarda i settori della sanità, dell’acqua e dei rifiuti.

“Lunedì presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per ciò che concerne la Sanità, la gestione dell’acqua e dei rifiuti”, ha dichiarato Calenda ai giornalisti. “La battaglia sulla Sicilia, perché i siciliani abbiano servizi decenti, è una battaglia prioritaria di Azione, perché il nostro lavoro è questo”.

Immediata la replica del presidente della Regione, Renato Schifani, che, rispondendo ai cronisti a Palazzo d’Orléans, ha liquidato le parole del leader di Azione con una battuta:

“Calenda? Parliamo di cose serie, per esempio di come il governo in tre anni ha azzerato il disavanzo portando il bilancio in surplus di 2,5 miliardi di euro”.

Le dichiarazioni di Calenda riaccendono così il dibattito sulla gestione dei servizi pubblici essenziali in Sicilia, in particolare nei settori più critici — sanità, rifiuti e risorse idriche — da anni al centro di polemiche e inchieste politiche.

Schifani, invece, rivendica i risultati ottenuti dal suo esecutivo sul piano finanziario, sottolineando i progressi nel risanamento dei conti regionali.