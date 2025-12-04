La Sicilia investe sui giovani: al via il patentino digitale

Patentino Digitale, il Corecom Sicilia investe sui giovani e offrestrumenti per navigare in sicurezza e conferire la cittadinanza digitale

Il Patentino Digitale si sta affermando come uno dei progetti più significativi promossi dal Corecom Sicilia per rafforzare le competenze digitali degli studenti. L’iniziativa nasce dalla necessità di accompagnare i più giovani in un percorso di cittadinanza digitale consapevole, fornendo strumenti concreti per orientarsi in rete in modo sicuro e responsabile. L’obiettivo non è solo formativo, ma anche educativo, volto a costruire cittadini digitali capaci di gestire in autonomia le opportunità e i rischi del mondo online.

Il programma prevede sette incontri da due ore ciascuno, per un totale di 14 ore complessive. Secondo Aldo Mantineo, commissario del Corecom Sicilia, le ore del Patentino Digitale “valgono anche ai fini del curriculum di cittadinanza digitale degli studenti”. Il percorso è quindi pensato non solo come un’attività extracurricolare, ma come un vero e proprio investimento sul futuro dei giovani, riconosciuto ufficialmente nel loro percorso formativo.

L’approccio del corso punta a fornire agli studenti una vera e propria cassetta degli attrezzi digitale. L’obiettivo è offrire competenze pratiche per gestire profili social, comunicare correttamente online e riconoscere le situazioni a rischio. Mantineo sottolinea l’importanza della responsabilità: “Bisogna stare in rete e sui social con responsabilità e con consapevolezza”, un messaggio fondamentale in un contesto in cui la presenza online dei ragazzi è sempre più estesa e complessa.

Uno degli elementi distintivi del Patentino Digitale è il coinvolgimento di esperti esterni. Il corso prevede la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti, presidenti degli Ordini degli Avvocati locali, animatori digitali e investigatori informatici della Polizia di Stato, del COSC (Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica). Questo approccio multidisciplinare permette agli studenti di confrontarsi con figure professionali che operano direttamente nei campi della comunicazione, del diritto e della sicurezza informatica.

Educazione alla legalità e al rispetto online

Oltre alla sicurezza digitale, il progetto pone grande attenzione ai temi della legalità e del rispetto degli altri online. Gli studenti vengono guidati nella comprensione dei confini tra libertà di espressione e responsabilità civile, con approfondimenti su cyberbullismo, privacy, diritto d’autore e gestione dei contenuti condivisi. Il Patentino Digitale diventa così uno strumento educativo completo, che integra competenze tecniche e consapevolezza etica.

Il successo dell’iniziativa passa anche attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole. Gli istituti partecipanti ospitano gli incontri e collaborano con il Corecom Sicilia nella diffusione del programma, garantendo che l’intervento arrivi a un numero sempre maggiore di studenti. Questo modello di collaborazione tra istituzioni educative e enti territoriali consente di creare una rete virtuosa, in grado di promuovere la cultura digitale in maniera sistematica e sostenibile.

Un investimento strategico sul futuro

Per Mantineo, il Patentino Digitale rappresenta “un investimento strategico sulla cittadinanza digitale dei più giovani”. La formazione non si limita a fornire strumenti immediati, ma punta a sviluppare competenze durature, che accompagneranno gli studenti nel loro percorso scolastico e nella vita adulta. La capacità di navigare in rete con consapevolezza diventa così una competenza trasversale, fondamentale in ogni ambito professionale e sociale.

Il progetto del Corecom Sicilia conferma l’importanza di iniziative concrete per costruire una cultura digitale diffusa tra le nuove generazioni. Attraverso formazione, incontri con professionisti e strumenti pratici, il Patentino Digitale contribuisce a rendere i giovani più sicuri, consapevoli e responsabili nel loro uso della rete. L’obiettivo finale è creare cittadini digitali preparati ad affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso, consapevoli dei diritti e dei doveri che derivano dalla vita online.