La cassata migliore la mangiate solo qui: arrivano da tutta Italia per assaggiarla

Dalle origini antiche alla vetta della pasticceria: la cassata siciliana e la top 10 di 50 Top Italy

La cassata siciliana affonda le sue radici in secoli di storia e contaminazioni culturali: il dolce simbolo dell’isola nasce probabilmente durante l’età della dominazione araba, quando i pasticceri introdussero la ricotta di pecora mescolata con zucchero e miele in un recipiente chiamato “qasʿat”, parola araba che significa letteralmente “bacinella”.

Nel corso del tempo la ricetta si è evoluta grazie all’influenza dei Normanni, degli Spagnoli e dell’arte barocca: alla base di pasta frolla si è sostituito il “pan di Spagna” e la copertura in pasta reale di mandorla verde, decorata con frutta candita, è diventata un tratto distintivo.

Oggi, la cassata è non solo un dolce tradizionale ma anche un elemento fondamentale dell’identità gastronomica siciliana. Ed è proprio questa eccellenza che la prestigiosa guida “50 Top Italy”, curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ha voluto celebrarestilando una classifica delle dieci migliori cassate dell’isola.

Al vertice della classifica si conferma Sciampagna, storica pasticceria di Marineo (Provincia di Palermo), che ha conquistato il titolo grazie a una cassata “secondo tradizione, meravigliosamente bilanciata nelle sue componenti”. 50 Top Italy loda in particolare la creatività e la profondità tecnica di Carmelo Sciampagna, formatosi tra scuole italiane ed esperienze internazionali, capace di fondere armoniosamente radici classiche e modernità. La sua “cassata regina” è disponibile anche nella filiale palermitana, ed è riuscita a conquistare persino i palati più esigenti.

Il predominio del Palermitano nella classifica

Non è l’unico gioiello palermitano nella top ten: ben sei delle dieci migliori cassate provengono da pasticcerie del capoluogo o della sua provincia. Questo dato sottolinea quanto la tradizione dolciaria di Palermo continui a essere un punto di riferimento per l’intera isola. La classifica premia infatti storiche pasticcerie, ciascuna con una propria interpretazione del capolavoro barocco, in bilico tra eleganza decorativa e sapore autentico.

Al secondo posto troviamo la rinomata Pasticceria Cappello di Palermo, segno che la tradizione e creatività sono vive e pulsanti nella città. Proseguendo la classifica, emergono eccellenze dolciarie come il Caffè Sicilia di Noto, celebre per la sua arte pasticcera fiabesca, e la Pasticceria di Maria Grammatico di Erice, capace di incarnare in ogni morso la storia e la poesia della Sicilia antica.

Arte pasticcera tra tradizione e innovazione

Non mancano poi i nomi storici come la Pasticceria Costa e la Oscar 1965, entrambe a Palermo, che testimoniano come la cassata non sia solo un dessert, ma un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione. Fuori dal Palermitano, brillano la Pasticceria Palazzolo di Cinisi e la Pasticceria Delizia di Bolognetta, ognuna con la propria visione di equilibrio tra dolcezza, freschezza della ricotta e ricchezza dei canditi.

Più a est, a Catania, la Pasticceria Verona & Bonvegna appare nella classifica confermando che anche nella Sicilia orientale la cassata ha profondi legami con la storia locale e la tradizione pasticcera. Infine, l’Antica Pasticceria Irrera di Messina chiude la top ten con una proposta che unisce eleganza visiva e bilanciamento dei sapori. Il dolce simbolo della Sicilia non è solo un ricordo di epoca barocca: è un’esperienza da gustare oggi, che unisce storia, arte e talento in un trionfo di colore, sapore e identità.