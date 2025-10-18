Inzaghi carica il Palermo verso il Modena: «Siamo forti e pronti a un’altra grande gara»

Alla vigilia della sfida col Modena, Filippo Inzaghi mostra fiducia e determinazione: “Rimanere al secondo posto è un grande vantaggio. La vittoria di La Spezia è stata un’ulteriore prova di maturità. Davanti ai nostri tifosi dobbiamo sfruttare il fattore campo e fare una grande prestazione”.

Sui problemi di formazione, l’allenatore rosanero resta sereno: “Gli infortuni non mi preoccupano, sono un’occasione per chi ha giocato meno. Peda partirà titolare al posto di Bani, farà una grande gara. Tutti si allenano al massimo e sono pronti”.

Inzaghi elogia anche gli avversari: “Il Modena merita la classifica che ha, ma noi ci sentiamo forti e i 35mila del Barbera ci daranno una spinta in più”.

Sul piano tattico, l’obiettivo è chiaro: “Dobbiamo essere aggressivi e comandare la partita. In Serie B per vincere serve la gara perfetta, ma la squadra è pronta. Vogliamo regalare un’altra soddisfazione alla nostra gente”.