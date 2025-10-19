Big-match senza vincitori. Palermo-Modena finisce 1-1 al Barbera
Termina in parità il big match dell’ottava giornata di Serie B tra Palermo e Modena. Al “Renzo Barbera” finisce 1-1 una gara vibrante e combattuta, che lascia sensazioni contrastanti: i rosanero di Inzaghi non riescono nel sorpasso in classifica, mentre gli uomini di Sottil conservano il primato.
Il Palermo parte forte, spinto dal calore degli oltre 32mila del Barbera e da un pressing alto che mette in difficoltà il Modena. Dopo un avvio equilibrato, i siciliani trovano il vantaggio al 32’: un rimpallo in area favorisce Segre, che con freddezza batte Chichizola e fa esplodere lo stadio. I rosanero gestiscono bene fino all’intervallo, concedendo solo qualche iniziativa a Di Mariano.
Nella ripresa, però, la partita cambia volto. Il Palermo arretra il baricentro e il Modena prende coraggio, iniziando a creare pericoli dalle corsie laterali. Joronen tiene a galla i suoi con un paio di interventi provvidenziali, ma al 76’ deve arrendersi: Bereszysnki nel tentativo di ostacolare Adorni commette un autogol regalando il pari agli ospiti.
Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla. Ceccaroni impegna ancora Chichizola con un tiro dalla distanza, mentre Le Douaron sfiora il colpo di testa del possibile sorpasso. Il Palermo resta in scia, ma spreca l’occasione per issarsi in vetta. Il Modena, invece, conferma solidità e continuità, portando a casa un punto prezioso in uno dei campi più difficili del campionato.