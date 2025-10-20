Ingoia quattro dosi di crack e fugge: arrestato un giovane a Palermo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane palermitano di 24 anni, colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei quotidiani servizi di prevenzione e controllo del territorio, volti a contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’intervento è avvenuto durante le ore notturne in via Bernardino d’Ucria. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha intimato “l’Alt Polizia” a un giovane a bordo di uno scooter elettrico, fermandolo per un controllo di routine. L’attività di monitoraggio rappresenta uno degli strumenti principali della Polizia per prevenire reati legati alla droga.

La reazione del giovane

Il giovane, inizialmente riluttante al controllo, ha reagito in modo aggressivo, spintonando e sbracciando gli agenti. In un tentativo disperato di eludere la cattura, ha messo in bocca quattro involucri in cellophane e ha tentato di fuggire a piedi. L’azione del ragazzo ha reso necessario un intervento immediato per garantire l’incolumità degli operatori e del fermato stesso.

Il sequestro della sostanza

Una volta raggiunto e bloccato, gli agenti hanno estratto dalla bocca i quattro involucri, risultati contenere crack. Durante la perquisizione personale successiva, il giovane è stato trovato in possesso anche di hashish e di una somma di denaro contante pari a 1.335 euro, rinvenuta all’interno di un borsello a tracolla. Il denaro è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il crack e l’hashish rappresentano due delle droghe più diffuse nel mercato illegale. Il sequestro della Polizia non solo ha interrotto la possibile distribuzione della sostanza nel territorio, ma ha anche contribuito a contrastare fenomeni di degrado urbano e criminalità giovanile. L’operazione ha evidenziato come l’attenzione della Polizia su piccoli spacciatori sia fondamentale per la sicurezza della comunità.

L’arresto e la procedura

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento ha richiesto la collaborazione tra i diversi agenti impegnati sul posto, sottolineando l’efficacia della sinergia tra le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel gestire situazioni di resistenza e pericolo.

L’arresto è stato convalidato dalla locale Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane la misura dell’obbligo di dimora. Questo provvedimento limita gli spostamenti del fermato, garantendo allo stesso tempo la prosecuzione delle indagini e il controllo del territorio. La decisione sottolinea l’attenzione della magistratura nel bilanciare sicurezza pubblica e tutela dei diritti individuali.