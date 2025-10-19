Picchia i genitori per cacciarli di casa: arrestato 31enne per maltrattamenti

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 31 anni, residente a Catania, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’arresto è avvenuto nel quartiere Picanello, dopo un violento episodio di aggressione ai danni dei genitori dell’indagato.

(Si precisa che l’uomo è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dal principio di presunzione di innocenza.)

Secondo quanto ricostruito, alcune segnalazioni al Numero Unico di Emergenza hanno allertato la polizia in seguito a un’aggressione in strada. Al loro arrivo, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno trovato un anziano riverso a terra, con il volto tumefatto e una gamba steccata, mentre il figlio si era già dato alla fuga.

L’uomo, in gravi condizioni e in crisi respiratoria, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è rimasto intubato per diverse ore in terapia semintensiva.

Durante le indagini, gli agenti hanno accertato che la notte precedente l’anziano era già stato aggredito dal figlio, riportando la frattura di quattro costole. Dopo essere stato medicato in ospedale, per timore di nuove violenze, l’uomo aveva chiesto aiuto alla Polizia, che lo aveva invitato a contattare nuovamente la Sala operativa al momento delle dimissioni per garantirgli un rientro sicuro a casa. Tuttavia, il pensionato, accompagnato dalla moglie, era rientrato autonomamente, trovandosi nuovamente di fronte al figlio, che lo avrebbe aggredito con ancora maggiore ferocia.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato l’anziano a terra, quasi privo di sensi, e la casa completamente a soqquadro.

In ospedale, la moglie ha riferito ai poliziotti una lunga serie di minacce, violenze e richieste di denaro subite nel tempo, raccontando che il figlio cercava di costringerli ad abbandonare l’abitazione. Proprio durante la denuncia, la donna ha ricevuto una telefonata minatoria dal 31enne, che le intimava di non tornare più a casa. Dalla chiamata, gli agenti sono riusciti a risalire alla posizione del sospettato, individuandolo in piazza Trento, dove è stato bloccato e arrestato.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva già precedenti penali per reati contro la persona ed era stato denunciato in passato per maltrattamenti dalla madre.

Su disposizione del Pubblico Ministero, il 31enne è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.