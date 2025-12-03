In questa città siciliana la benzina costa 4 spiccioletti: girate tutta la penisola con 50 euro

I prezzi dei carburanti in provincia di Siracusa sono i più convenienti, ma c’è un paese dove fare rifornimento costa pochissimo

La provincia di Siracusa mostra una grande variabilità nei prezzi dei carburanti, con differenze significative tra i vari comuni. Tra benzina e gasolio, alcuni centri urbani presentano tariffe elevate, mentre altri offrono prezzi più competitivi, rendendo la scelta del distributore fondamentale per risparmiare.

Il comune di Pachino si distingue per avere i prezzi più elevati, soprattutto per la benzina. Alla stazione Marina di Marzamemi, il carburante raggiunge 1,970 €/l per la benzina e 1,880 €/l per il gasolio. Anche altre stazioni come SP Pach-Marzamemi mantengono la benzina intorno a 1,738 €/l, ma il gasolio rimane tra i più cari, rendendo Pachino il comune più oneroso per rifornirsi.

Anche ad Avola si registrano prezzi elevati in alcune stazioni. Il distributore Rifornimento Q8 propone gasolio a 2,249 €/l, mentre la benzina resta più contenuta tra 1,789 e 1,799 €/l. Questo mostra come, in alcune località, il diesel possa incidere in maniera significativa sul budget dei conducenti, nonostante la benzina rimanga relativamente stabile.

A distinguersi per convenienza è Melilli, dove benzina e gasolio risultano tra i più economici della provincia. Le stazioni IP e Eco Energy offrono benzina a 1,789 €/l e gasolio a 1,689 €/l, rendendo il comune una delle migliori scelte per chi cerca prezzi competitivi. Anche il GPL è proposto a un costo vantaggioso, intorno a 0,785 €/l, consolidando la reputazione di Melilli come punto di riferimento per il risparmio.

Augusta e Priolo, prezzi competitivi ma variabili

Augusta presenta prezzi abbastanza stabili, con benzina tra 1,809 e 1,929 €/l e gasolio tra 1,639 e 1,799 €/l. Priolo, pur essendo una città industriale strategica, registra benzina tra 1,779 e 1,819 €/l e gasolio attorno a 1,689 €/l, con alcune stazioni che arrivano a valori più alti per la benzina. Queste differenze evidenziano come anche comuni vicini possano presentare consistenti variazioni di prezzo.

Nella città capoluogo, i prezzi variano tra i diversi distributori e tipologie di servizio. Alla Q8 di Piazzale Marconi, la benzina costa 1,789 € e il gasolio 1,769 €, mentre in altre stazioni, come Q8 di Via Da Messina e Viale Teracati, la benzina si attesta a 1,739 € e il gasolio a 1,729 €. La scelta tra self service e servito può quindi influire sensibilmente sul prezzo finale.

Altri comuni con tariffe convenienti

Comuni come Francofonte e Lentini offrono prezzi contenuti: benzina tra 1,759 e 1,799 € e gasolio tra 1,659 e 1,689 €. Anche Buccheri, Buscemi e Ferla propongono valori competitivi, confermando la presenza di opzioni convenienti in tutta la provincia, soprattutto per il gasolio.

Analizzando l’intera provincia, emerge chiaramente che Melilli rappresenta la scelta più economica, soprattutto per il gasolio. Al contrario, Pachino e alcune stazioni di Avola risultano tra le più costose. La differenza di prezzo tra benzina e gasolio può raggiungere anche decine di centesimi al litro, rendendo la pianificazione del rifornimento e la scelta del distributore elementi essenziali per ridurre i costi, soprattutto per chi percorre quotidianamente lunghe distanze.