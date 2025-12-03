Il Palermo Calcio e Pippo Inzaghi premiati con il Paladino d’Oro

Il Palermo e l’allenatore Filippo Inzaghi sono stati premiati oggi, al Palermo CFA di Torretta, con il Paladino d’Oro, nell’ambito del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo, ideata da Sandro Ciotti e Vito Maggio nel 1979, in programma a Palermo dal 1° al 7 dicembre 2025. I riconoscimenti sono stati consegnati dal presidente del festival, Roberto Oddo, e dalla direttrice artistica della kermesse, Stefania Tschantret, al Palermo FC per i 125 anni del Club e a Inzaghi per la carriera. A ricevere il premio per il Palermo FC il Direttore Operativo Francesco Barresi. “Questo premio è un omaggio alla storia del Palermo e a tutte le persone che, negli anni, ne hanno sostenuto il cammino – afferma il Presidente del Palermo FC, Dario Mirri – . Festeggiare i 125 anni del Club ricevendo il Paladino d’Oro è un onore che vogliamo condividere con la nostra città e con i tifosi, che con la loro passione ci accompagnano in ogni passo. Ringrazio il Festival per aver riconosciuto il valore di questa tappa della nostra storia e per la sensibilità con cui continua a raccontare, attraverso il cinema, la bellezza dello sport”.

“È un onore per noi consegnare i nostri prestigiosi premi al Palermo FC e all’allenatore Filippo Inzaghi – dichiara il presidente del festival, Roberto Oddo –. Il 125° anniversario del Club è un traguardo prestigioso che siamo felici di celebrare insieme, come avvenne per i 90 anni della società quando l’Associazione che organizza il festival realizzò una mostra fotografica. Inoltre, Inzaghi è un esempio per impegno e dedizione, valori che il Paladino promuove attraverso il cinema dalla sua fondazione”. “Siamo grati per questa prestigiosa partnership con il Palermo FC – aggiunge la direttrice artistica del festival, Stefania Tschantret – e ringrazio l’AD del Club, Giovanni Gardini, per questa opportunità meravigliosa di poter celebrare insieme i 45 anni del festival e i 125 anni del Palermo FC. Un connubio perfetto per promuovere i valori dello sport che spero duri nel tempo con tante altre bellissime iniziative, tra due realtà che rappresentano la città di Palermo e la Sicilia nel mondo”.

Il Palermo FC è event partner del 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award che si svolge dal 1° al 7 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, con accesso gratuito, e prevede un fitto calendario di proiezioni (con posti prenotabili su www.paladinodoro.it), incontri con protagonisti dello sport e dello spettacolo, la tavola rotonda su “Cinema, Sport e Salute” e la mostra fotografica che celebra i 45 anni del festival. Nello stesso periodo, la manifestazione ospita nella stessa location la mostra fotografica “Palermo 125″, organizzata dal Palermo FC con il sostegno del Comune di Palermo e l’allestimento dell’associazione Ruber Contemporanea. Un pink carpet che ripercorre i 125 anni di storia del Club rosanero, con alcune delle foto più iconiche della storia del Palermo e di Palermo. La kermesse si chiuderà domenica 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo” con il gran galà di consegna dei Paladini d’Oro che sarà trasmesso in differita lunedì 15 dicembre alle ore 22:45 su RaiSport, media partner dell’evento.

– foto ufficio stampa Palermo Calcio –