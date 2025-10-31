“Ha il colesterolo alto, rinnovo patente NEGATO”: da oggi controllano anche questo | Passato il ‘decreto’

Adesso la patente non te la rinnovano se hai il colesterolo alto, tutta colpa del decreto che adesso è diventato ufficiale.

Ci risiamo di nuovo, ecco che si parla ancora una volta di patente e di codice della strada. Ovviamente si tratta di un argomento che interessano la maggior parte degli italiani. Essere in possesso della patente indipendentemente dall’età, vuol dire poter godere della libertà di girare in strada senza dover dipendere da altri.

Probabilmente proprio questa necessità è quella che fino ad oggi ha fatto in modo che non si prendesse nessun provvedimento nei confronti ad esempio, delle persone anziane. Attualmente in Italia non ci sono limiti di età per quello che riguarda il rinnovo di questo documento, nonostante sia stato richiesto più di una volta la modifica di tale regolamento.

Ma invece di intervenire sull’età si è deciso di provvedere al blocco del rinnovo nel caso in cui vi siano problematiche di salute. Ma proprio in base a questo si è deciso che nel caso in cui si abbia il colesterolo alto ci si potrebbe ritrovare a piedi.

Sapere cosa il decreto sancisce si rivela essere veramente importante.

Rinnovo patente, non sempre viene concesso

In Italia è possibile conseguire la patente di guida al compimento dei diciott’anni, successivamente fino ai 50 e il rinnovo deve avvenire ogni 10 anni, l’asso di tempo che si riduce periodicamente al fine di riuscire a controllare che effettivamente il cittadino abbia le facoltà mentali per riuscire a mettersi alla guida senza essere un pericolo.

La sola età però non può essere presa come unico metro di giudizio per comprendere se effettivamente un’automobilista sia in grado di mettersi ancora al volante o meno. Proprio per questo motivo vengono controllati una serie di elementi che vanno ben oltre il numero sulla carta d’identità.

Ecco la verità su colesterolo che ti lascia a piedi

Ma quindi può solo colesterolo farti finire a piedi? La verità è che nel caso in cui subentrano delle patologie particolarmente gravi, è possibile che si debba provvedere alla sospensione o al ritiro della patente. In particolare, alcune patologie cardiache possono essere causa del ritiro del documento per circolare in auto.

Sappiamo bene che il colesterolo, detta anche degli esperti e uno degli elementi causa proprio delle malattie vascolari e cardiache. Proprio per questo motivo è possibile collegarlo alla possibilità di dover rinunciare definitivamente alla patente. Attenzione quindi alle prossime analisi.