Autostrada, ma quale casello: “Da oggi è gratis al 100%” | Non cacciate neanche più un centesimo di tasca vostra

Altro che Autostrade e aumenti, questa volta è tutto gratuito, passi e non paghi nemmeno un euro, la novità è questa.

Possiamo senza dubbio inserire il pagamento del casello autostradale tra quelli che sono i costi di viaggio poco apprezzati dagli automobilisti. Anzi ci correggiamo, al momento, considerata anche la condizione economica in cui versa l’Italia intera è semplice comprendere come tutti i costi finiscono per essere dei grandi nemici.

Ma soffermiamoci sull’autostrada e su quanto possa essere costoso viaggiare. Quello che però occorre considerare è che non tutti i viaggi in autostrada sono per piacere, molti gli italiani che si mettono in viaggio per motivi di lavoro e che pagano un conto che può essere anche notevole.

Proprio per questo motivo la possibilità di viaggiare gratuitamente ha fatto sobbalzare veramente tutti.

Sembra proprio che le decisioni del nostro paese vadano in questa direzione e ben presto anche quella poche decine di euro delle autostrade saranno solo un lontano ricordo.

Autostrade e il costo di viaggiare

Le autostrade sono gestite da enti privati, negli ultimi anni i costi sono aumentati in maniera esponenziale, proprio come successo per qualsiasi altro bene e servizio. Ovviamente gli automobilisti ringraziano (si fa per dire) e continuano a percorrere strade che influiscono sul loro budget mensile, a volte anche in maniera importante. La possibilità di risparmiare viene spesso data dalle società che offrono servizi di telepedaggio, che in alcuni casi offrono una certa percentuale di risparmio.

Ovviamente sottoscrivere l’abbonamento si rivela essere conveniente solo ed esclusivamente nel caso in cui si viaggia in maniera costante, altrimenti il gioco non varrebbe di certo la candela. Occorre poi sottolineare come il costo dell’autostrada non viene deciso a livello nazionale, ma ci sono tratte con un costo maggiore di altri.

Autostrade finalmente gratuite

Le autostrade saranno finalmente gratuite? Sicuramente non si pagherà al passaggio grazie al nuovo sistema che viene messo a punto. Ci si potrà registrare in maniera elettronica con la Tessera Sanitaria e quindi il sistema riconoscerà la targa in maniera automatica per addebitare il costo che potrà essere pagato nel lasso di tempo di alcuni giorni, favorendo il passaggio veloce.

Tale sistema è già attivo su alcune specifiche tratte autostradali che possono godere di sensori in grado di permettere questo, ne sono esempio: Pedemontana Lombarda, dove addirittura non ci sono caselli e il sistema già è in funzione da 10 anni, Asti-Cuneo, Ospitaletto-Montichiari, nel bresciano, e la tangenziale di Torino.