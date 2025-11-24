Giornata contro la violenza sulle donne, Confcommercio Palermo donerà gerbere rosse
Una gerbera rossa in dono alle insegnanti e a tutte le mamme dei circa 600 ragazzi che frequentano l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen 2 di Palermo: con questa iniziativa, dal forte valore simbolico e sociale, Confcommercio Palermo celebrerà domani, 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
A consegnare le gerbere, alle 8, all’ingresso a scuola dei ragazzi, saranno Fabio Gioia, vicepresidente vicario di Confcommercio Palermo e Gioacchino Vitale, presidente provinciale di Federfiori, che come ogni anno darà vita a una serie di iniziative di solidarietà in ogni negozio di fiori in collaborazione con l’Unione Induista Italiana.