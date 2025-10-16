Frane e allagamenti nel Messinese: oltre 200 mm di pioggia a Forza d’Agrò, strade invase dal fango

Nelle ultime 24 ore, la fascia ionica del Messinese è stata colpita da un’ondata di maltempo di eccezionale intensità che ha provocato frane e smottamenti nel territorio di Forza d’Agrò, dove sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia.

Le strade provinciali 12 e 16 sono state particolarmente interessate dai fenomeni: carreggiate invase da fango e detriti hanno reso difficoltoso il transito, che – pur non essendo mai stato completamente interrotto – è rimasto fortemente rallentato, soprattutto nel tratto della frazione di Scifì, dove la circolazione è risultata estremamente insidiosa.

La Città Metropolitana di Messina ha immediatamente attivato le procedure di bonifica, impiegando squadre di cantonieri e una ditta specializzata per liberare le carreggiate e ripristinare in sicurezza le condizioni della viabilità. Le operazioni di soccorso – fanno sapere dall’Ente – avrebbero potuto essere ancora più tempestive se non si fosse verificato l’allagamento del sottopasso ferroviario all’altezza dell’abitato di Sant’Alessio Siculo, che ha temporaneamente ostacolato il passaggio dei mezzi di emergenza.

“Ho disposto l’immediata attivazione delle squadre d’intervento e l’impiego di tutte le risorse disponibili – dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile – con l’obiettivo primario di tutelare l’incolumità delle comunità coinvolte e di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena percorribilità delle infrastrutture colpite dagli eventi meteorologici.”

Il direttore generale Giuseppe Campagna ha seguito personalmente le operazioni, in stretto contatto con il Responsabile del Servizio Manutenzione stradale della zona omogenea Jonica-Alcantara, Gaetano Maggioloti, garantendo un coordinamento continuo tra le squadre operative e le forze dell’ordine impegnate sul territorio.

“Ho seguito personalmente le operazioni – spiega Campagna – mantenendo un coordinamento costante con le squadre d’intervento e le forze dell’ordine sul posto. Il nostro impegno non si esaurisce con la gestione dell’emergenza: proseguiremo con un piano strutturato di consolidamento, finalizzato a rafforzare la resilienza delle infrastrutture locali e a prevenire rischi futuri.”

Le attività di bonifica e messa in sicurezza proseguiranno nelle prossime ore, mentre la Città Metropolitana invita la popolazione alla massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idrogeologico.